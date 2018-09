Morgen wordt het een stralende zomerdag (de laatste voorlopig)

Vandaag laat de zon zich vast van zijn beste kant zien, maar morgen wordt het pas echt mooi zomerweer. Dat is voorlopig helaas wel de laatste dag dat het zo uitgesproken zonnig is. ,,Vanaf vrijdag is het gedaan met het mooie weer”, moet meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza de pret drukken.

Op de satellietfoto’s zijn vanmorgen veel wolkenvelden te zien, waar de zon het aanvankelijk nog wat moeilijk mee heeft. ,,Naarmate de zon hoger aan de hemel komt, wordt hij sterker en kan hij beter door de bewolking heen schijnen”, aldus Klaassen. Daarmee wordt het vandaag 18 tot 19 graden.



Morgen overdag is het van zonsopkomst tot zonsondergang zonnig in het hele land en is er nauwelijks bewolking. Het zonnetje zorgt voor een temperatuur tussen de 20 en 22 graden. ,,Mogelijk wordt het in Limburg nog net wat warmer."

Vanaf vrijdag is het gedaan met het warme weer, want dan draait de wind naar het noorden en krijgen we meer bewolking. Het is dan een stuk frisser met een maximumtemperatuur van 15 graden.



Ook komend weekend zijn er veel wolkenvelden, met soms zon, maar maximaal 15 graden. ,,Onstuimig herfstweer staat ons niet te wachten. Het blijft vrij rustig en overal droog”, schept Klaassen toch nog een lichtpuntje. ,,Dat heeft alles te maken met de hogedrukgebieden die in onze buurt blijven."



Begin volgende week komt er koude lucht vanaf de Noordzee onze kant op. ,,Dat betekent kans op wolkenvelden en een spatje regen."

Orkaan

Wie nu op vakantie is op Sicilië, het zuiden van Griekenland, Kreta, de Griekse eilanden of het zuiden van Italië doet er verstandig aan om de lokale weersverwachtingen goed in de gaten te houden. Er ontwikkelt zich een orkaan boven de Middellandse Zee. ,,De vraag is of dat uitkomt, maar er zijn vanochtend wel duidelijke signalen dat er storm met orkaankracht op komst is", stelt Klaassen.