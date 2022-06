Morgen weer een snikhete dag: zo houd je het hoofd koel

Best kans dat het zaterdag al vroeg in de ochtend dringen geblazen is voor Ziggo Dome, waar popidool Billie Eilish om 21.15 uur optreedt. Maar als het aan directeur Danny Damman van de Amsterdamse evenementenlocatie ligt, trekken de 15.000 fans van de populaire zangeres wat later richting de hoofdstad. ,,Kom niet te vroeg”, benadrukt hij. ,,En als je komt, neem dan voldoende water mee.”