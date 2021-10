Moordverdachte uit coma: recherche wil kruisboogschutter Kenzo K. volgende week verhoren

De van een dubbele moord verdachte Almeloër Kenzo K. is bij kennis. De recherche wil proberen hem volgende week voor het eerst te verhoren. K. werd door de politie op zijn balkon neergeschoten. Hij verblijft nog altijd in het ziekenhuis MST in Enschede.

De 28-jarige K. wordt ervan verdacht vrijdag 17 september een bloedbad te hebben aangericht in zijn flat aan de Steynstraat in Almelo. Hij zou zijn onderbuurvrouw om het leven hebben gebracht én ook haar nichtje dat op bezoek was. Een verpleegkundige die de vrouw verzorgde, kon via het balkon op de tweede verdieping ontkomen.

Kruisboog

K. trok zich na het misdrijf terug in zijn appartement en liet zich wat later op het balkon met een kruisboog zien. Met dat wapen had hij de verpleegkundige bedreigd en schoot hij op de politie. De Dienst Speciale Interventies schakelde hem daarop uit met een kogel in de borst.

De verdachte heeft drie weken in coma gelegen, maar is inmiddels weer bij kennis. De politie heeft hem kunnen meedelen waarvan hij wordt verdacht. K. wordt in het ziekenhuis door de politie bewaakt. Hoe hij daarop heeft gereageerd is niet bekend.

Herkennen

K. zou zijn advocaat wel hebben herkend van een eerder moment eind augustus, begin september. De verdachte werd toen aangehouden vanwege een vermogensdelict, maar het Openbaar Ministerie besloot hem te laten lopen.

Terwijl hij in coma lag, verlengde de rechtbank K.’s gevangenhouding met 90 dagen. Het is de vraag hoelang K. een verhoor kan volhouden en of hij een verklaring kan afleggen.