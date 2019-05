Moordverdachte Thijs H. voor psychologisch onderzoek naar Pieter Baan Centrum

Thijs H. werd vorige week woensdagavond opgepakt in Margraten, een paar uur na de verspreiding van zijn naam en foto door de politie. De politie verdenkt H. van de moord op de 56-jarige Etsuko uit Den Haag vorige week zaterdag, en de 63-Diny uit Heerlen en de 68-jarige Frans uit dezelfde stad. Zij werden dood gevonden op de Brunssummerheide dinsdagmiddag.

Het OM verdenkt Thijs H. sinds vandaag officieel van drievoudige moord/doodslag. Al snel na zijn aanhouding werd duidelijk dat hij kampt met psychische problemen. Hij zou eerder een zelfmoordpoging gedaan hebben en was in behandeling bij GGZ-kliniek Mondriaan in Maastricht. Daar verbleef hij ook in de nacht na de moorden in Heerlen. Woensdagochtend kon hij ontsnappen uit de gesloten afdeling. 's Avonds werd hij opgepakt in Margraten.

(Artikel gaat verder na de tweet)

Observatie

H. wordt binnenkort overgebracht naar het Pieter Baan Centrum omdat het OM onderzoek wil doen naar zijn psychische gesteldheid, vertelt een woordvoerder. ,,Wanneer hij voor observatie gaat, is nog onduidelijk.” Zijn voorarrest is vandaag met twee weken verlengd. Na die periode beslist de raadkamer of zijn voorarrest nog eens met maximaal negentig dagen moet worden verlengd. Daarna moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Politie en het Openbaar Ministerie hebben ongeveer vijftig mensen op de zaak gezet. De onderzoeksteams in Den Haag en Limburg werken nauw met elkaar samen. Ze trekken onder meer tips en informatie uit het passantenonderzoek in Den Haag na.

Veel tips

Dat passantenonderzoek in de Scheveningse Bosjes leverde afgelopen weekeinde meerdere nieuwe tips op over de dood van de 56-jarige vrouw. In Limburg is het aantal tips volgens het OM tot en met afgelopen weekend opgelopen tot 280. In Den Haag is het aantal niet precies bekend en wordt er nog informatie nagetrokken van passanten op de plek waar de vrouw is omgebracht.