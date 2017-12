Moordverdachte Maastricht al eerder betrokken bij steekincident

Doodgestoken

Even later kon Osama I. worden aangehouden in het Turks cultureel centrum aan de Weustenraadstraat. Ook hij was gewond en werd na zijn aanhouding naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren werd hij overgebracht naar het politiebureau. Hij is inmiddels verhoord, zegt een woordvoerster van de politie. De beide andere gewonden zijn inmiddels ook uit het ziekenhuis ontslagen.

Beperkingen

Over enig motief is nog geen enkele duidelijkheid. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, Jules Heemskerk. Deze heeft met behulp van een tolk met zijn cliënt kunnen spreken, maar wil over de inhoud van de gesprekken niets kwijt. Hij heeft de man eerder dit jaar bijgestaan in een andere strafzaak, bevestigt hij, maar over de inhoud hiervan wil hij evenmin iets zeggen. Ook niet of het gaat om het steekincident aan de Criekenput.