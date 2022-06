Moordenaar Milica van Doorn in gevangenis overleden

Online fraudeur licht vanuit gevangenis via mobieltje nieuwe slachtof­fers op

Een 23-jarige man die vastzit voor het plegen van grootschalige oplichting via internet is in de gevangenis doodleuk doorgegaan met diezelfde online fraude. Dat stelt het Openbaar ministerie. Dat is zeer opmerkelijk, want gedetineerden mogen helemaal geen telefoon hebben én niet verbonden zijn met het internet.

10 juni