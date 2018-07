Moordenaar broer kroongetuige: 'Ik kreeg de opdracht in 2017'

Hij zegt dat hij niet wist wie degene was die hij op 29 maart met meerdere kogels doodschoot in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Hij wil niet zeggen van wie hij de opdracht voor de moord heeft gekregen of wie daarbij verder betrokken was.



In de schriftelijke verklaring van vier pagina's die S. heeft afgelegd stelt hij dat hij in het najaar van 2017 al was benaderd met de vraag of hij een liquidatie wilde plegen en dat hij die opdracht heeft aangenomen.



Wapens

In januari moest hij een garagebox huren om daar de latere vluchtauto in te parkeren.



De dinsdag voor de uiteindelijke liquidatie kreeg hij een foto van Reduan B., diens werkadres, zijn werktijden en instructies over hoe de liquidatie uit te voeren. Hij kreeg toen ook de wapens.



S. heeft in grote lijnen verteld hoe hij de moord heeft gepleegd. Zijn verklaring bevestigt volgens justitie 'het planmatig karakter van de moord' en 'past naadloos bij de overige onderzoeksbevindingen', zodat de zaak wat het bewijs betreft rond is.



