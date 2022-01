Moordenaar broer kroongetuige gaf tot moord Peter R. lezingen over ‘bewustwording’ aan medegevangenen

video Geen 20 maar 28 jaar voor moord broer kroongetui­ge Nabil B.

Het gerechtshof legt Shurandy ‘Andy’ S. (41) 28 jaar cel op voor het ‘genadeloos en kil’ liquideren van broer Reduan van kroongetuige Nabil B. op 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord. De rechtbank had hem 20 jaar opgelegd. Zowel bij de rechtbank als voor het gerechtshof had het Openbaar Ministerie 28 jaar cel geëist voor wat justitie beschouwt als een aanslag op de rechtsstaat.

