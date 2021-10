Moordenaar Bekir E. over Jos Brech: ‘Hij wilde Nicky niet doden, maar hield zijn hand te lang op de mond van het kind’

LIVE TWITTERJos Brech wilde Nicky Verstappen niet doden, maar hield zijn hand te lang over de mond van het jongetje. Dat zou Brech zich hebben laten ontvallen in de gevangenis, althans, dat zegt moordenaar Bekir E., die met hem vastzat. Brech zou zich hebben opgehouden bij het zomerkamp waar Nicky was, toen het jongetje zijn tent uitkwam om te plassen.

Brech sloeg toen toe, zegt E. In totaal zou Brech tegen hem vier keer een boekje hebben opengedaan over de zaak Verstappen. E.: ,,Hij zei tegen mij dat hij niets heeft gedaan, alleen ging spelen met zijn vingers,” doelend op wat Brech met Nicky zou hebben gedaan. Ook zou Brech op een gegeven moment lachend hebben verteld hoe hij zich bij het zomerkamp ophield, toen Nicky zijn tent uit kwam en zei: ‘Meneer, ik moet naar de wc.’ ,,Dat hij het lachend vertelde, daar zit ik nog steeds mee,” zegt E.

Tijdens de ‘tweede bekentenis’ over het lot van Nicky zou Brech geëmotioneerd zijn geweest. Op dat moment deed E. zelf een boekje open over de moord op Humeyra. E. vroeg in dat gesprek wat Brech bezielde een kind dood te maken. Toen trilde de kin van Brech. ‘Het was niet mijn bedoeling, ik had mijn hand te lang voor zijn mond gehouden', zou Brech tegen E. hebben gezegd.

De twee hadden een vertrouwelijke relatie in de gevangenis in Vught gekregen, zegt E., die allerlei details opdist. Bijvoorbeeld over het dansje dat Brech zou hebben gedaan, nadat hij had gehoord dat het OM niet langer tbs eiste. Brech vertelde ook over zijn familie, jeugd, privéleven. ,,Verdachte zei dat zijn moeder was overleden, dat de politie een microfoon bij zijn zus achterliet, dat ze foto’s van hem in beslag hadden genomen.” Ook zat Brech vroeger op turnen en ballet. En E. kreeg tot vervelens toe te horen hoe hij kon overleven in de natuur. En Brech vertelde over zijn reizen. ,,In India ging hij thee plukken om een vliegticket te kunnen verdienen, dat herinner ik me nog.” Verder vond E. de verhalen van Brech enigszins ‘traumatiserend’. Maar de twee waren nu eenmaal altijd samen, in de gevangenis. ,,Als ik buiten een beetje de koran zat te lezen, kwam hij naar me toe.” Dat ze close werden, was een ‘beetje noodgedwongen’.

En zo spraken ze ook over Nicky Verstappen dus. ,,We spraken allemaal over onze zaken,” zegt E., doelend op zijn medegedetineerden. ,,In de eerste maand had iedereen al verteld voor welke zaak hij vastzat. Verdachte (Brech, red.) bekende de eerste dag. Sander V. in een weekje. Zo kan ik doorgaan. Er zat iemand die 35 verkrachtingen bekende.” Die laatste persoon was Robert M., die kinderen misbruikte op de kinderopvang waar hij werkte. Van al die vertrouwelijkheid is nu niets meer over. E. keek Brech nadrukkelijk aan toen hij binnenstapte, Brech keek niet terug. En op een gegeven moment werd E. de verhalen van zijn oud-medegedetineerden, van wie de één valt ‘op kinderen van vier’ en de ander op ‘kinderen van acht’ ‘helemaal zat’. E. vertelde over Brech aan zijn advocaat Yehudi Moszkowicz, die onthulde dat Brech een ontkennende verdachte is.

Maar E. en Brech spraken niet alleen. E. las er ook over. ,,Ik heb twee maanden na mijn verhoor het boek van Nicky Verstappen gelezen om te controleren of het overeen kwam met de waarheid,” zegt hij, verwijzend naar het verhaal dat Brech hem zou hebben verteld. Ook zag hij op teletekst het nieuws over de veroordeling van Brech, in 2020. Alleen heeft het OM informatie dat E. de dag na de veroordeling met zijn broer belde en vertelde dat hij de zaak wél via de media had gevolgd. ,,Daar heb ik geen actieve herinnering aan,” zegt Bekir. Hij geeft aan geen voordeel te hebben van de verklaring die hij nu geeft. ,,Daar krijg je alleen maar problemen mee, ze houden in de gevangenis niet van zulke dingen.” Hij heeft ook getwijfeld of hij wel moest getuigen, uit vrees zijn privileges kwijt te raken. ,,De kans was groot dat ik als verrader zou worden gezien, dat ik van de afdeling gestuurd zou worden. Maar mijn zus zei: laten we het doen voor de nabestaanden. Toen dacht ik: ok, dan doe ik het.” E. wijst ook op alle details die hij kent over Brech. Die zouden bewijzen dat hij niet zomaar wat verzonnen heeft. ,,Die details komen rechtstreeks van de dader.”

Als E. wordt gevraagd hoe hij zichzelf omschrijft, reageert hij meteen. ,,Zal ik maar met de deur in huis vallen? Er gaat een verhaal dat ik een leugenaar ben. Ik kan meteen vertellen hoe dat in mijn dossier is gekomen.” E. zegt dat hij een reclasseringsambtenaar ooit vertelde dat hij wilde liegen over een uitkering waar hij zich voor schaamde, waarop dat beeld is ontstaan. ,,Maar ik vertel geen indianenverhalen ofzo hoor, ik vind het heel raar dat dat beeld is ontstaan.”

Dna

Achter de schermen is ook Sander V., de moordenaar van Milly Boele gehoord. Hij zat bij E. en Brech op de afdeling en heeft verteld over hun onderlinge relatie. Brech ontkent hardgrondig dat hij E. vertelde over de verdwijning en dood van Nicky Verstappen, wel erkent hij dat de twee contact hadden.

Wat E. niet helpt is dat hij tijdens zijn eigen rechtszaak - hij bracht de 16-jarige Humeyra om - door deskundigen werd omschreven als onder meer ‘leugenachtig en manipulatief'. In de zaal van het gerechtshof in Den Bosch zit ook weer de familie Verstappen, niet langer bijgestaan door de omgebrachte Peter R. de Vries, maar wel zijn zoon Royce. Maandag aanstaande staat een eerste zitting in die zaak op het programma. Nicky Verstappen verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide, uiteindelijk werd hij in de buurt dood aangetroffen. Pas vele jaren later kon een dna-match met Brech worden gemaakt.