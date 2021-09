Moordenaar Bekir E. binnenkort in het openbaar verhoord: sprak hij écht met Jos Brech over Nicky Verstappen?

Live twitter/videoMoordenaar Bekir E. wordt in oktober tijdens een zitting in de zaak Nicky Verstappen in het openbaar verhoord. De man die vastzit vanwege het vermoorden van de 16-jarige scholiere Humeyra legde een ‘zeer belastende verklaring’ tegen Jos Brech af. Alleen neemt de gewetenloze Bekir het bepaald niet nauw met zowel de wet als de waarheid.

Brech zou Nicky hebben opgetild, 20 tot 30 seconden zijn hand voor de mond hebben gehouden, hem hebben opgetild en meegenomen, zo verklaarde E. Het zou niet gaan om daderinformatie, zo klinkt het in de wandelgangen. Maar de aanklagers in het hoger beroep tegen Jos Brech in de zaak Nicky Verstappen heel serieus.

Het is een opvallende wending. De zaak draaide tot nu toe vooral om het zwijgen van Brech. Die hield het eerder enkel bij een videoverklaring en hulde zich verder in stilzwijgen over zijn rol in de zaak die draait om het misbruik en de dood van Nicky in 1998. Daarvoor werd Brech veroordeeld. Nu zal Bekir E. straks op een zitting, in het openbaar, worden gehoord over de gesprekken die de twee voerden. De aanklagers in de zaak willen dat graag, net zoals het gezin Verstappen. De familie hoopt dat E. wellicht eindelijk antwoord kan geven op de vele vragen over het precieze lot van Nicky, waarmee zij al die jaren al rondlopen.

Want in gevangenschap, in de tuin van de gevangenis, zou Brech zich wél hebben uitgelaten over de zaak. Brech ontkent zelf in detentie over de zaak te hebben gesproken, maar Bekir E., die werd veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs voor het vermoorden van scholiere Humeyra in Rotterdam, beweert het tegendeel. Ze zouden ‘beste vrienden zijn’ en ‘de hele dag kletsen’, ook over de zaak Verstappen dus, wat uiteindelijk een voor Brech zeer belastende verklaring opleverde.

Duimzuigverhaal

Allemaal onzin, zegt Brechs advocaat Gerald Roethof. Hij pakt de beschrijving van Bekir E. zoals omschreven in zijn veroordeling erbij: een licht verstandelijke beperking, een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, leugenachtig, manipulatief, een ernstig verstoord geweten, narcistisch. En juist tegen deze E., die als laatste op de afdeling van Brech erbij kwam, zou Brech over zijn zaak hebben gesproken terwijl hij er tegenover alle anderen het zwijgen toe doet? Nee, volgens Roethof is er medegedetineerde die verklaart dat E. eropuit was ‘die pedofiel’ - Brech dus - overgeplaatst te krijgen. Uiteindelijk werd E. zelf overgeplaatst. Ook haalt de advocaat een bewering aan dat Peter R. de Vries Bekir E. had willen helpen naar Turkije te gaan, na het uitzitten van zijn celstraf zonder tbs. Maar de brief aan een medegevangene waarin dat staat, dateert wel van na de dood van De Vries en dus is die bewering zeer lastig te verifiëren.

Quote U kunt toch ook wel begrijpen dat de manier waarop dingen verdraaid worden mij huiverig maken? Jos Brech, Verdachte in de zaak Nicky Verstappen

Brech zelf blijft er net als zijn advocaat bij: wat E. zegt is een ‘duimzuigverhaal'. Hij laat weten dat hij het idee heeft dat er met ‘twee maten’ wordt gemeten: wat hij zegt wordt in twijfel getrokken, terwijl de getuigenis van E. wel serieus wordt genomen. De aanklagers nodigen hem daarop weer uit toch meer openheid van zaken te geven, om antwoorden te geven. Brech reageert: ,,U kunt toch ook wel begrijpen dat de manier waarop dingen verdraaid worden mij huiverig maken?” Hij houdt vol onschuldig te zijn. Tot nu toe zei Brech een stuk verderop tijdens een plaspauze op de Brunssummerheide op het al levenloze lichaam van de 11-jarige Nicky Verstappen te zijn gestuit.

Volledig scherm Jos Brech tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank. © videostill

De verklaring van Bekir E. kwam in juni van dit jaar. Het OM neemt die serieus. Want dat E. onbetrouwbaar zou zijn, is geen reden de ‘zeer belastende’ verklaring niet serieus te nemen. ‘Ook een onbetrouwbare getuige kan de waarheid spreken’.

Voelen

Een van de raadsheren van het hof trok zich overigens onlangs terug, omdat hij in het verleden als advocaat van E. optrad. Zo wilde hij de schijn van partijdigheid vermijden. Het hoger beroep tegen Brech ging vandaag voor het eerst verder zonder Peter R. de Vries in de zaal. Zijn zoon Royce is vandaag op de tussentijdse zitting aanwezig om de ouders van de omgebrachte Nicky Verstappen te steunen, in een poging het gemis van zijn vader voor de familie wat te verzachten. Moeder Berthie en vader Peetje dragen een T-shirt als stil eerbetoon aan de man met wie hun familie zo'n innige band ontwikkelde, tijdens de strijd om gerechtigheid voor haar zoon. Daarop staat het logo van De Vries’ misdaadprogramma met de vingerafdruk en eronder de tekst ‘Peter R. de Vries misdaadverslaggever'.



Het hof voelde ook de impact van de afwezigheid van De Vries en richtte zich vandaag als eerste tot de familie Verstappen, met naast hen Royce. ,,Ook het hof is geschokt door de aanslag en het overlijden van Peter R. de Vries.” De voorzitter zegt dat de dood van De Vries ‘een groot verlies is'. Om zich vervolgens tot Jos Brech te richten en hem te verzekeren dat die woorden - het is bijzonder dat zoiets in een rechtszaal wordt gezegd - geen invloed hebben op de behandeling van Brechs zaak. Ook Brechs advocaat Roethof zei dat het ‘heel apart’ is zonder De Vries verder te gaan en sprak zijn medeleven uit.

Brech werd vorig jaar november veroordeeld tot 12,5 jaar cel wegens het misbruiken met dodelijke afloop van Nicky Verstappen in 1998. Ook wordt het bezit van kinderporno hem aangerekend. De rechter houdt hem volledig verantwoordelijk voor wat er met Nicky is gebeurd. De toen 11-jarige verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden. De rechter gelooft net als het Openbaar Ministerie dat Brech Nicky misbruikte én dat hij tijdens dat misbruik is overleden.