Moord op ‘de Indiaan' blijft cold case, zaak tegen verdachte geseponeerd

,,Ik ben daarover vanmiddag door het OM geïnformeerd’’, zegt raadsman Pieter Hoogendam. ,,De zaak tegen mijn cliënt is geseponeerd en dat heb ik mijn cliënt verteld.’’ Volgens Hoogendam zijn ook de nabestaanden van Schonewille geïnformeerd en zou het Openbaar Ministerie later ook een persbericht uitgeven. Dat gebeurde zojuist.

Geliquideerd

‘De Indiaan’ heet eigenlijk Hans Schonewille. De Leidenaar was een horecaman en bekend gezicht in Leiden. Hij verhuurde speelautomaten en organiseerde in die tijd de illegale lotto. Schonewille werd op 11 juni 1999 geliquideerd. Een politieman vond zijn lichaam op een parkeerplaats in Aarlanderveen.

Een dader werd nooit gepakt, maar vorig jaar vroeg de politie in een podcast opnieuw aandacht voor de zaak. Ook werd 30.000 euro tipgeld uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot het oplossen van de zaak. Daarna kwamen zoveel tips binnen dat eind juni 2021 de politie liet weten de zaak bijna te hebben opgelost. Er werd nieuw en uitgebreid tactisch en forensisch onderzoek gedaan. Getuigen en andere betrokkenen werd opnieuw gehoord. Dat gold ook voor zes personen die als verdachte van (betrokkenheid bij) de moord waren aangemerkt. ,,Mijn cliënt is een aantal keren gehoord’’, zegt advocaat Hoogendam over Simon van K.

Het OM laat vanmiddag weten de zaak, ondanks alle nieuwe aandacht en het nieuwe onderzoek, toch niet te hebben opgelost. De zaak blijft een cold case. Dat betekent dat de zaak weer kan worden opgepakt als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Het tipgeld blijft ook staan.

Volledig scherm Op 11 juni 1999 ontdekte een politieman op een parkeerplaats in Aarlanderveen het levenloze lichaam van Hans Schonewille, bijgenaamd ‘de Indiaan’, uit Leiden. © AvroTros

Aangifte

Voor Hoogendam en zijn cliënt is daarmee de kous nog niet af. Zo loopt er nog een aangifte van de zestiger Simon van K. tegen de politie. Van K. werd op 30 juli vorig jaar naar eigen zeggen bedreigd met de dood door twee mannen op een motor die op hem af kwamen rijden toen hij een ziekenhuis in Alphen aan den Rijn had bezocht. Hij hoort de mannen roepen: ‘Jij gaat bloeden voor de Indiaan.’ De geschrokken K. draait zich om en rent terug het ziekenhuis in.

Toen Van K. aangifte wilde doen stuitte hij op veel tegenwerking. Daarop kocht hij een geweer om zichzelf te kunnen beschermen. Dat leidde er vervolgens weer toe dat justitie hem arresteerde voor illegaal wapenbezit. En dat bevreemdde Van K., want hoe kón justitie überhaupt weten dat hij een vuurwapen had gekocht?

K. zit twee weken vast voor illegaal wapenbezit. In de gevangenis krijgt hij half juli bezoek van twee agenten die tegen hem zeggen ‘dat de mannen op de motor van de politie waren’. Dat blijkt ook uit graafwerk van advocaat Hoogendam. De zaak tegen K. wegens illegaal wapenbezit wordt ingetrokken (en later geseponeerd) en K. komt op vrije voeten. Voor de twee weken die hij vastzat, ontving hij volgens Hoogendam een dubbele schadevergoeding. De advocaat doet namens zijn cliënt aangifte tegen de twee agenten van ‘bedreiging met een misdrijf tegen het leven’. ,,Maar ik zou ook graag zien dat de leidinggevende van het cold case-team die die twee agenten de opdracht gaf, in de zaak wordt meegenomen’’, zegt Hoogendam.

De aangifte ligt momenteel ter beoordeling bij het OM in Rotterdam.

