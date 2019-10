Moonsekte bevestigt: Vader gezin Ruinerwold uit religieuze beweging gezet

Video & updateDe vader van het gezin dat vastzat in de boerderij in Ruinerwold is uit de Nederlandse tak van de Moonsekte gezet. Dat bevestigt de religieuze beweging tegenover deze site na verklaringen door een neef van de 67-jarige Gerrit-Jan. Dat familielid is zelf ook lid van de sekte.

,,Dertig jaar geleden heeft de Verenigingskerk (zoals de religieuze beweging internationaal heet, red.) zich afgekeerd van Gerrit-Jan. In die tijd verbrak hij ook het contact met de familie”, zegt de neef. Zijn vader, een broer van Gerrit-Jan, runt een hotel van de sekte in Bergen aan Zee. De Verenigingskerk bevestigt dat Gerrit-Jan lid was, maar weet niet of hij er uit is gezet.



Het is wat vaag waarom het contact met de familie - die is opgegroeid in Herxen - en de sekte is verbroken. ,,Hij kreeg op een gegeven moment bepaalde ideeën in zijn hoofd zitten’’, aldus de neef. ,,Gekke ideeën, maar niemand in de familie wil het daarover hebben. Daarover ging hij praten en discussiëren, maar de familie zei meteen: nee, daar willen we niks mee te maken hebben. Op een gegeven moment heeft onze kerk gezegd: met jou kunnen we niet meer verder.”

Sekteleider Moon

De Moonsekte is een wereldwijde religieuze gemeenschap. De volgelingen worden Moonies genoemd. Leider was de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij riep zich in de jaren vijftig uit tot messias. In 1965 is de beweging naar Nederland gebracht. Leden van de Verenigingskerk zijn heel erg naar binnen gericht, op de eigen familie. Sekteleider Moon, die zeer vermogend was, overleed in 2012.



Of Gerrit-Jan nu nog steeds het geloof aanhangt los van de kerk, weet de neef niet. Zelf heeft de neef al tientallen jaren geen contact meer, net zoals de rest van de familie.

,,De familie zegt: neem geen contact op met Gerrit-Jan, want daar kun je niks mee beginnen. Wat hij zelf aanhoudt, weet ik niet. We spreken hem niet meer. Eens in de tien jaar stuurt hij (Gerrit-Jan, red.) een brief. Niet om te vragen hoe het gaat, maar om mee te doen in zijn community. Ik weet niet wat het precies is, maar wij willen daar niks mee te maken hebben.’’

Gerrit-Jan was lid

Woordvoerder Willem Koetsier van de Verenigingskerk in Amsterdam bevestigt dat Gerrit-Jan in de jaren tachtig lid is geweest. Hij heeft hem zelf niet gekend en kan niet bevestigen dat Gerrit-Jan uit de beweging is gezet.

Volgens Koetsier is hij op een gegeven moment naar de zusterorganisatie in Duitsland gegaan. Daar was hij ook erg actief en is hij getrouwd met zijn echtgenote. ,,Ik heb van oudere leden gehoord dat hij een erg ritueel persoon was en zelf een groep heeft opgericht met zijn gezin. Maar onze visie is niet dat je op een boerderij gaat wonen en je verbergt voor de buitenwereld.’’

Koetsier herkent zich niet in de rituelen die Gerrit-Jan met zijn gezin zou doen, zoals rondjes lopen in de tuin. ,,Dat doen wij in elk geval niet. Wij gaan er juist op uit omdat we wereldvrede willen.’'

Josef B. kent Koetsier niet en die is ook nooit lid geweest van de Nederlandse Verenigingskerk.

Eigen sekte begonnen

De Oostenrijkse afdeling van de Verenigingskerk bevestigt het verhaal over Gerrit Jan. ,,Hij was een idioot die volledig door draaide. Om die reden keerde onze beweging zich van hem af, zo vernam ik van mijn bronnen in Nederland’’, zegt Peter Zoehrer tegen deze site. Hij leidde van 2000 tot 2018 de Oostenrijkse afdeling van de Verenigingskerk en noemt de affaire in Ruinerwold ‘een wild verhaal’.

,,Het heeft niets maar dan ook niets met onze beweging te maken. Om het half uur rondjes lopen? Laat me niet lachen. Geen idee wie dat verzonnen heeft maar wij in ieder geval niet. Ik heb gehoord dat Gerrit Jan zijn eigen sekte is begonnen nadat wij de band met hem hadden verbroken’’, vervolgt de voormalige afdelingsleider van de religieuze beweging.

Hij heeft geen idee hoe Gerrit Jan en de Oostenrijkse Josef B. elkaar ontmoet hebben. ,,Die Josef was in ieder geval niet aangesloten bij onze beweging. Niemand kent hem en hij komt niet voor in onze bestanden. Ik heb me laten vertellen dat Gerrit Jan na zijn vertrek uit onze beweging door Europa is getrokken. Wellicht zijn ze elkaar zo tegengekomen.’’

De broer van Josef B. verklaarde gisteren tegenover onze site dat zijn jongere broer zich aansloot bij een sekte waarmee hij tijdens zijn dienstplicht in aanraking was gekomen. Het ging volgens broer Franz om ‘een onbekende, vage club’.

Einde der tijden

Het verhaal dat Gerrit Jan, zijn zes kinderen en Josef in Ruinerwold in afzondering leefden in afwachting van ‘het einde der tijden’ past ook ‘totaal niet’ in het plaatje van de Verenigingskerk. Zoehrer: ,,Wij hanteren geen ideologie die uitgaat van de ondergang van de wereld. Integendeel. Wij willen een wereldfamilie creëren onder toezicht van God en houden ons daarom veel bezig met internationale bruiloften van onze aanhangers.’’

De beweging is in Oostenrijk, waar ze zo'n 700 leden zou tellen, sinds 2015 officieel erkend als 'religieuze kerkgemeenschap'. De voormalige leider noemt het drama in Ruinerwold schadelijk voor zowel de zes kinderen van Gerrit Jan als voor de Verenigingskerk. ,,Het krijgen van de erkenning door het ministerie van Cultuur heeft jaren geduurd, mede door de hetze tegen ons in de media. Dit soort incidenten en verdachtmakerij kunnen we missen als kiespijn'', aldus Peter Zoehrer.

Manager van sektehotel

De vader van de neef en broer van Gerrit Jan is inmiddels manager van een hotel in Bergen aan Zee dat eigendom is van de sekte. ,,Het is de inkomstenbron van de kerk. Gerrit Jan en zijn broer, mijn vader, hebben zich in de beginfase van de verenigingskerk aangesloten. Als enigen van de familie. De verenigingskerk is een beetje anders. Het is een geloof.’’

Het gezin van Gerrit Jan kreeg een gereformeerde opvoeding in het Overijsselse Herxen. De vader van Gerrit Jan en zijn vier broers, Johan, schreef talloze romans over de regio waar zij woonden.

Langer vast

De 58-jarige huurder van de boerderij in het Drentse Ruinerwold waar maandag in een kleine ruimte een gezin werd aangetroffen, blijft de komende twee weken vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft dat vandaag besloten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van betrokkenheid bij wederrechtelijke vrijheidsberoving. De verdachte zit in beperkingen, hij mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.