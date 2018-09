Mooi roze is niet lelijk: Vrienden spuiten huis van pasgetrouwd stel over in Velddriel

Spinnenha­ters opgelet: 'Op elke vierkante meter loopt wel een spin rond'

13:41 Zie je de laatste dagen wel héél vaak een spin in of rond je huis lopen? Dat kan kloppen. Spinnen zijn momenteel veel vaker te zien dan in de afgelopen zomerse maanden. Sinds deze week is voor de zesde keer de Nationale Spinnentelling van start gegaan.