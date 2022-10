Monnickendam organiseert ‘liefdesconcert’ om homoseksuele dominee te steunen

Toen de christelijke band InSalvation weigerde op te treden in Monnickendam vanwege diens homoseksuele dominee Alexander Noordijk, raakte dat Daniël Roukema enorm. Daarom organiseren zij in december samen een 'liefdesconcert’ in de stad om uit te dragen dat iedereen welkom is binnen het geloof.

,,Daniël Roukema wilde mij een hart onder de riem steken’’, vertelt dominee Alexander Noordijk. ,,Ik vind het hartverwarmend en voel me helemaal gelukkig. Je probeert zo lang iets teweeg te brengen en dat lukt nu.”

Roukema besloot tien jaar geleden dieper in het thema ‘homoseksualiteit’ te duiken. ,,Ik had altijd geleerd dat het niet goed was en dat je niet homoseksueel mocht zijn. Dat begon te wringen. Nadat ik mij er meer in had verdiept, ben ik er anders over gaan denken. Dat verzachtte mijn hart.”

Hij raakte in gesprek met verscheidene homoseksuele christenen. ,,Het zijn zulke lieve mensen’’, vertelt Roukema met compassie. ,,De verhalen die ze dan vertellen over afwijzing, veroordeling en zelfs suïcide doen je beseffen dat je juist als heteroseksuele gemeenschap de lhbti’ers moet steunen.’’

Gelijkwaardigheid

Toen Noordijk aan Roukema vertelde wat er met de band InSalvation was gebeurd, was hij diep geraakt. ,,Ik dacht meteen: het kan toch niet dat ik daar als christen en heteroseksuele man niets aan doe? Toen nam ik het initiatief om dit concert te organiseren.’’ Dit doet hij samen met de protestantse gemeente Monnickendam.

Het is nog een verrassing wie er zullen optreden tijdens het 'liefdesconcert’, maar volgens Roukema belooft het druk te worden. ,,Het was redelijk snel geregeld. Zo veel mensen willen helpen. We willen diversiteit vieren bij een evenement waar iedereen volledig gelijkwaardig is aan elkaar.’’

Volgens de dominee heeft alle media-aandacht ertoe geleid dat ‘heel orthodox Nederland besloot om op te staan’. ,,Er werd laatst zelfs tegen de band geprotesteerd in Oud-Beijerland.’’ Noordijk is blij dat homoseksualiteit binnen de kerkelijke gemeenschap weer deel begint uit te maken van het maatschappelijk debat.

Iedereen welkom

,,Er is zo veel losgekomen doordat InSalvation weigerde in Monnickendam op te treden’’, vertelt Noordijk. ,,Je zou zelfs kunnen zeggen ‘losgebarsten'. Dat iedereen samen opstaat, vind ik prachtig.’’

Zelf heeft de predikant nooit meer iets van de band mogen vernemen. Ondanks deze teleurstelling wil Roukema één ding duidelijk maken: ,,We willen geen verdeeldheid zaaien. Ik begrijp goed dat er in de christelijke wereld anders gedacht wordt over homoseksualiteit. Dat mag ook, denk ik. We hebben nog altijd een uitgestoken hand naar hen toe.’’

Noordijk en Roukema hopen dat het op 11 december groot feest wordt in Monnickendam. ,,Het is een christelijk concert in een kerk, maar wie je ook bent en wat je ook gelooft: iedereen is van harte welkom.’’