Monique en Ronald zijn slachtoffer van een agressieve webwinkel. ‘Je voelt onmacht. En verdriet’

Wat hier gebeurt is bijna met geen pen te beschrijven. Monique en Ronald Mies uit Vlissingen openden begin vorig jaar een webwinkel: dekabelgigant.nl. Let even goed op de spelling: dekabelgigant.nl. Een online winkel met... kabels. Uiteraard. Maar ook met allerlei electronica. ,,Toen we begonnen moesten we natuurlijk een naam verzinnen”, vertelt Ronald. In eerste instantie hadden we gigantisch veel kabels, dus...”