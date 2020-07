Mondkapjesplicht in grote steden: ‘Dit zijn de consequenties van niet houden aan regels’

Amsterdam en Rotterdam nemen het heft in eigen hand en voeren een mondkapjesplicht op drukke plekken in. In die twee steden loopt het aantal besmettingen de laatste weken op. Rotterdam verplicht mondkapjes op enkele plekken in het centrum, op grote markten en in winkelcentra. Amsterdam kiest voor vijf locaties, waaronder de Wallen en de Kalverstraat.

De maatregel in beide steden gaat op woensdag 5 augustus in en geldt voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Rotterdam pakt vanaf woensdag 5 augustus direct groot uit met een mondkapjesplicht op drukke plekken. Niet alleen in het centrum, maar ook op de drie grote markten en de winkelcentra Alexandrium en Zuidplein moet de bezoeker een mondkapje op. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb net bekend gemaakt. Gisteren werd besloten dat gemeenten mogen experimenteren met coronamaatregelen, zoals een mondkapjesplicht. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen weken toegenomen, en Rotterdam-Rijnmond is daarin de grootste brandhaard. Ongeveer een kwart van alle nieuwe gevallen wordt in Rotterdam en omstreken vastgesteld.

Aboutaleb en zijn Amsterdamse college Femke Halsema gaan nu voortvarend aan de slag met het experiment. Niet op één plek, maar op meerdere plekken waar het druk is. In Rotterdam op de markten op het Afrikaanderplein (zuid), Grote Visserijplein (west) en de Binnenrotte (centrum) en de twee grote winkelcentra Zuidplein en Alexandrium. Amsterdam kiest voor een mondkapjesplicht op delen van de Wallen, de Kalverstraat, de Nieuwendijk en de markten in de Albert Cuypstraat en Plein ‘40-’45.

Bekijk hieronder een interview met burgemeester Aboutaleb over de maatregel:

Maatwerk

Aboutaleb en Halsema maakten zich verleden week hard voor het mondkapje op drukke plekken. In de ogen van Aboutaleb past de mondkapjesplicht bij zijn wens om maatwerk te bieden. Net als de communicatie gericht op de moslimgemeenschap over het Offerfeest en op studenten. De verplichting zou mondkapjes weer terug in het straatbeeld brengen. ,,Ik wil mijzelf diep in de ogen kunnen kijken als deze hele ellende voorbij is en tegen mijzelf kunnen zeggen: ‘Ik heb geen maatregel onbenut gelaten om te vermijden dat er één Rotterdammer sterft of corona oploopt. Het zal vooral het gevoel van afstand houden versterken’’, legt Aboutaleb zijn keuze uit, die hij als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft genomen. ,,Het kan in onze ogen de urgentie op sommige plaatsen vergroten.’’

Het kabinet en de 25 veiligheidsregio's besloten gisteren dat burgemeesters mogen gaan experimenteren met een lokale mondkapjesplicht of met andere maatregelen die het gedrag van mensen beïnvloeden. Burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) maken daar dus meteen gebruik van.

Groningen

De Veiligheidsregio Groningen voert morgen nieuwe coronamaatregelen in voor de horeca in een deel van de binnenstad van Groningen. Volgens de veiligheidsregio is dat nodig omdat niet altijd voldoende afstand wordt gehouden in rijen voor horecagelegenheden en op terrassen. Vooral binnen de Diepenring in het centrum wordt het op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 02.00 en 03.00 steeds drukker waardoor bezoekers geen 1,5 meter afstand kunnen nemen

Een van de maatregelen is dat horecagelegenheden op vrijdag- en zaterdagnacht na 01.30 uur geen bezoekers meer mogen binnenlaten. Mensen die al binnen zijn, mogen tot sluitingstijd blijven. Verder moeten alle eetgelegenheden, nachtwinkels en loketten voor de verkoop van producten om 01.30 uur dicht. Ook de terrassen moeten vanaf 01.30 uur gesloten worden. Verder is het na 01.30 uur verboden om lachgas te verkopen.

Behoefte

De burgemeesters hebben lang niet allemaal behoefte aan een mondkapjesplicht. In veel regio’s, zoals Limburg en Drenthe, is het aantal besmettingen laag. Zij zien liever dat de huidige voorschriften, zoals het anderhalve meter afstand houden tot elkaar, strenger worden gehandhaafd.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei afgelopen vrijdag dat een mondkapjesplicht nooit in plaats kan komen van de belangrijkste maatregel tegen het virus: anderhalve meter afstand houden. Dus ook als straks op sommige plekken mondkapjes moeten worden gedragen, moet er op worden toegezien dat het niet te druk wordt in sommige winkels of horecagelegenheden.

Reactie Detailhandel

Quote Dit zijn de consequen­ties van bezoekers die zich niet aan de regels houden Henk Achterhuis Detailhandel Nederland heeft begrip voor de maatregel. ,,Winkeliers hebben veiligheid hoog in het vaandel, zowel richting de klanten als het winkelpersoneel. Het moet echter duidelijk zijn dat de handhaving niet bij de winkelier kan liggen, wij zijn dienstverlener. Gastvrijheid zit in ons hart. Daarnaast vinden we het belangrijk dat duidelijk gecommuniceerd wordt waar deze verplichting geldt. Onduidelijkheid is funest voor het vertrouwen van de consument.”



Marktkooplieden staan er wat dubbel in. ,,Wij waren hier al bang voor”, zegt voorzitter Henk Achterhuis van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. ,,We zijn er niet blij mee, maar dit zijn de consequenties van bezoekers die zich niet aan de regels houden. Ik hoop dat dit helpt en dat het als een vuurtje door het land gaat, zodat mensen zich beter aan de regels houden en het elders niet nodig zal zijn om een mondkapjesplicht in te voeren. Niets is belangrijker dan onze gezondheid”, aldus de voorzitter van de branchevereniging voor marktkooplui.

Kritiek

Er is echter ook kritiek op de verplichting om een mondkapje te dragen. Volgens hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen burgemeesters zelfs wettelijk helemaal geen mondkapjesplicht invoeren. Dat zou namelijk eerst in een wet vast moeten worden gelegd en die speciale coronawet is weliswaar al door het kabinet ingediend, maar nog niet akkoord bevonden door de Eerste en Tweede Kamer. Daarom zou de verplichting nu op papier helemaal niet gelden en kunnen eventuele boetes ook worden aangevochten.

Gebied in Rotterdam waar mondkapjes verplicht worden.