Mondkapjesplicht dag één: nu draagt bijna iedereen er wel een

Een week lang rellen: ‘Als het vuurwerk­ver­bod niet wordt terugge­draaid, blijven we knallen’

28 november Vuurwerkjongeren terroriseerden afgelopen dagen wijken in Roosendaal en Arnhem uit onvrede over het vuurwerkverbod. En dan moet oud en nieuw nog komen. Is de geest nu al uit de fles? Deskundigen hameren op het belang van alternatieve activiteiten, maar agenten vrezen dat de voorbereidingstijd te kort is en hulpdiensten het alleen nog maar meer voor de kiezen krijgen.