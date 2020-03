Mondkapjes tekort? Uit deze fabriek komen er elke dag een half miljoen

Een half miljoen mondkapjes per dag rollen er uit de Chinese fabriek als het moet. Kapjes die volgens ondernemer Hans Poulis van IGC International voldoen aan alle eisen voor het Nederlands verplegend personeel. In een video laat hij zien hoe een enorme machine in China met papier en katoen razendsnel tientallen van de nu zo gewilde beschermingsmiddelen maakt. ,,Hoezo er zijn tekorten? In twee tot drie dagen kunnen wij honderdduizenden van dit soort mondkapjes produceren. Inclusief transport moeten ze uiterlijk binnen een dag of twaalf hier kunnen zijn,’’ zegt de Rotterdamse ondernemer.

Volledig scherm In de fabriek van Hans Poulis draaien de naaimachines voor mondkapjes op volle toeren. © Hans Poulis Poulis voorzag al langer een tekort en heeft al een paar keer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden om een transportlijn op te zetten voor de Nederlandse ziekenhuizen. Daarmee zou hij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de stabiele voorraad van minimaal één miljoen mondkapjes die volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) wenselijk is. Maar steeds kreeg de directeur te horen dat hij op de stapel lag. ,,En deze week kwam het bericht dat de mondkapjes echt op dreigen te raken. Daar begrijp ik dan helemaal niets van’’, zegt hij. Het bedrijf levert inmiddels al aan tal van ziekenhuizen over de hele wereld. Ook twee Brabantse ziekenhuizen hebben inmiddels een bestelling geplaatst en kunnen volgende week hun zending verwachten.

De Rotterdamse ondernemer is zeker niet de enige die zich verbaast over de alarmerende berichten uit de ziekenhuizen. Ook Dimitri Kyriakopoulos van mondkapje-kopen.com heeft een handel in mondkapjes en heeft zich gemeld bij het ministerie toen hij hoorde dat er tekorten dreigden. Hij heeft nog geen antwoord of hij mag leveren. ,,Het gaat ontzettend traag. We kunnen in China aan grote partijen komen voor prijzen die iedereen kan betalen, maar die bedrijven daar willen ook duidelijkheid. Anders gaan ze met andere landen in zee. Er is vraag genoeg.’’

Overspoeld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat in een eerste reactie weten dat de inkopers worden overspoeld met aanbiedingen. Daar wordt serieus naar gekeken waardoor het even kan duren voordat er een reactie komt.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat de leveringen van spullen aan ziekenhuizen coördineert, zegt dat er inmiddels miljoenen mondkapjes zijn besteld. ,,Een groot probleem is dat veel bestellingen nog niet in Nederland zijn gearriveerd’’, zegt Arold Reusken, hoofd bureau LNAZ.

Volgens Reusken wordt er een maximale inspanning geleverd om snel in zee te gaan met serieuze partijen, bijvoorbeeld als het gaat om financiële hobbels te overbruggen. Ook wordt er soepeler omgegaan met de strenge regels die normaal gesproken voor het gebruik van maskers in ziekenhuizen geld. Merkloze mondkapjes zijn niet langer uit den boze. ,,Uitgangspunt blijft uiteraard dat de kwaliteit goed is. Als een mondkapje bijvoorbeeld wel aan Amerikaanse wetgeving voldoet, maar alleen nog niet is getest voor de Nederlandse markt, dan kunnen we ze nu toch bestellen.’’