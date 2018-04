Mogelijk wolf in Friesland: twee dode schapen in Appelscha

DNA-onderzoek op weefsel van de dieren moet definitief uitwijzen of het echt een wolf was. Als dat wordt bevestigd, zou het de eerste wolf in lange tijd zijn die zich op Fries grondgebied begeeft. De organisatie Bij12-Faunafonds is ingeschakeld om de schade af te handelen met de eigenaar van de schapen, geheel volgens het wolvenprotocol dat de provincies met elkaar hebben afgesproken.

Vanuit Duitsland

De afgelopen jaren werden vooral in het oosten van het land, maar ook in buurprovincie Groningen herhaaldelijk wolven waargenomen die vanuit Duitsland in Nederland een kijkje kwamen nemen.



Wolven hebben een beschermde status in Nederland. In vroeger tijden was dat niet zo. Ze werden massaal afgeschoten en daardoor leven de dieren hier sinds eind negentiende eeuw niet meer in het wild.



Wolvenkenners zien de recente bezoeken als mogelijke voorbode van een terugkeer van de wolf in de Nederlandse natuur.