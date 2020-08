Mogelijk verband tussen motorrijder die tankstation inreed en brandende woning Huissen

Iets eerder die ochtend, om 04.50 uur, kreeg de brandweer een melding over een woning in Huissen. Op slechts vijftien minuten rijden vanaf het tankstation stond een huis in brand op een bedrijventerrein. Omdat de situatie moeilijk in te schatten was, riep de politie ook de EOD op. Er was tijdens de brand niemand in de woning aanwezig. Op het bedrijventerrein zijn drie omliggende woningen ontruimd, ook zijn verschillende bedrijven niet bereikbaar.



De politie vermoedt volgens een woordvoerder dat er een verband is tussen de woningbrand en het ongeluk, maar wil verder niets kwijt in verband met het lopende onderzoek.