Mogelijk vanaf 2020 weer slaaptrein van Nederland naar de Alpen

Waar gaat de slaaptrein rijden?

,,We werken samen om Amsterdam weer aan te sluiten op het Europese slaaptreinennetwerk'', aldus NS-woordvoerder Ton Boon. De slaaptrein moet tussen Amsterdam, Düsseldorf, München, Wenen en Innsbruck gaan rijden.

Vanaf wanneer gaat die rijden?

,,We hopen dat de slaaptrein in 2020 of 2021 zal rijden'', vertelt de NS-zegsman. ,,Niet alleen om naar de Alpen te gaan, maar ook als eindpunt voor mensen die 's nachts naar Amsterdam willen reizen.'' Reizigers die niet willen wachten tot die tijd, kunnen vanaf Amsterdam de ICE pakken om 18.40 uur naar het Duitse Düsseldorf. Daar kunnen ze overstappen op de Nightjet. Die Oostenrijkse nachttrein is de volgende ochtend om 9.15 uur in Innsbruck.

Anderhalf jaar geleden stopte Deutsche Bahn met de slaaptrein in Nederland, waarom zou het ÖBB wel lukken?

,,Deutsche Bahn deed het erbij en wilde de investering in nieuw materieel niet doen'', legt de NS-woordvoerder uit. ,,ÖBB is een specialist, heeft een deel van dat materieel overgenomen en nieuwe treinen aangeschaft.''

Waar hangt het vanaf of het lukt?

ÖBB moet voldoende treinen hebben en die moeten toegelaten worden tot het Nederlandse spoor. Ook moeten er genoeg treinkaartjes worden verkocht. In de eerste maanden van dit jaar zijn er tussen de 15 en 20 procent meer internationale treintickets verkocht dan dezelfde periode vorig jaar. Uit maandelijks onderzoek van Metrixlab, in opdracht van NS, blijkt dat in mei 2017 nog 38 procent bij een internationale reis de trein als optie zag. Boon: ,,Mede dankzij de komst van de rechtstreekse Eurostar van Londen naar Rotterdam en Amsterdam, steeg dit in mei naar boven de 50 procent. Daardoor denken wij als NS dat die markt er is.''

Krijgen we geel-blauwe slaapcoupés?

,,Wij zijn echt geen specialist in het laten rijden van slaaptreinen'', erkent Boon. ,,De Nederlandse markt is tegenwoordig te klein voor geel-blauwe NS-slaaptreinen. ÖBB is wél echt een specialist in het rijden van internationale slaaptreinen. Het is logisch om samenwerking te zoeken met Oostenrijk dat heel centraal in Europa ligt en brood ziet in Amsterdam als bestemming.''

