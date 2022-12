Mogelijk tientallen rechtszaken tegen overheid na uitspraken Van der Burg: ‘Zijn reactie is opmerkelijk’

,,Je kan wachten op de hoogste rechter, maar ondertussen zijn daar honderden mensen de dupe van”, aldus de woordvoerder van VluchtelingenWerk. Hij noemt de reactie van Van der Burg ‘opmerkelijk’. ,,We dringen er bij hem op aan en raden hem aan de maatregel in te trekken. Neem dit signaal van de rechter ter harte.”

Gezinshereniging

Het kabinet besloot in augustus een vertraging in te stellen van de gezinshereniging, met het idee om daarmee de instroom van asielzoekers te beperken. De tijdelijke maatregel houdt in dat familieleden eerst een half jaar moeten wachten voordat ze zich bij een statushouder mogen voegen. Doordat gezinsleden later naar Nederland komen, bespaart dat plekken in de overvolle asielopvang, is de gedachte.