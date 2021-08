Mogelijk lhbti-geweld: brand studentenflat Amsterdam aangestoken

4 gewondenDe brand in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West is mogelijk aangestoken en lhbti-gerelateerd. Dat meldt de politie. Er wordt rekening mee gehouden dat er op verschillende andere locaties in de flat ook geprobeerd is brand te stichten.