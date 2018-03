Mogelijk grootschalig dna-onderzoek in zaak 'stinkende verkrachter'

Hoe ging de serieverkrachter te werk?

Verkracht worden in de struiken en daarna excuses krijgen van de dader. Het overkwam meerdere van de twaalf slachtoffers van de serieverkrachter. De man maakte na het geweld een praatje, probeerde ze gerust te stellen, hielp een vrouw uit een diepe greppel en gaf een meisje zelfs geld. Ook zijn kenmerken - onverzorgd, stinkend naar alcohol en sigaretten -, de onheilsplekken die bij elkaar in de buurt liggen en het grijpen van vrouwen in het buitengebied, duiden op een mogelijk verband. In 1989 vertelt de dan ongeveer 25-jarige verkrachter na de daad tegen een vrouw dat hij in de buurt van de Luikerweg in Valkenswaard bij zijn ouders woont. Tegen een ander meisje zegt de dader na de verkrachting dat hij Koosje heet. Toch lijkt de verkrachter de laatste twee keer dat hij toeslaat meer geweld te gebruiken. In 2006 spreekt de politie zelfs van 'een ongewoon brute aanval'. Een 45-jarige vrouw wordt eind november dat jaar fors mishandeld op de Riethovensedijk in Veldhoven. En in januari 2010 bedreigt hij een 28-jarige vrouw op de Onze Lieve Vrouwedijk tussen Waalre en Veldhoven met een mes terwijl hij haar verkracht. Tot dan toe maakten slachtoffers hooguit melding van dreigen met een schroevendraaier.



Tekst: Wout van Arendsbergen