Mogelijk eerste zomerse dag van het jaar: ‘Bijzonder vroeg’

De 25 graden vandaag, waarmee het een zomerse dag zou worden, zou gehaald kunnen worden op een lokaal weerstation in het zuidoosten van Nederland. ,,Dat is bijzonder vroeg; slechts één keer eerder gebeurde dat ook eind maart en wel in het jaar 1968’’, meldt meteoroloog Wouter van Bernebeek. Met zo’n zomerse dag is de kans groot dat mensen weer massaal naar buiten gaan, net als gisteren. De parken stroomden vol met zonaanbidders. In Amsterdam, Maastricht en Tilburg werden de grote parken daarom tijdelijk afgesloten.

De warme lucht wordt donderdag verdreven, zonder dat er neerslag wordt verwacht. Vrijdag en zaterdag worden geen hogere temperaturen dan 8 of 9 graden verwacht in de middag - een verschil van meer dan 15 graden. Daarmee gaat april behoorlijk fris van start, zegt Van Bernebeek. ,,Normaal hoort het overdag een graad of 12 te zijn. Het is wel heel kenmerkend voor het vroege voorjaar: grote verschillen over korte afstand. De warmte sijpelt langzaamaan al Zuid-Europa binnen, terwijl het noorden en oosten van Europa vaak nog flink in de koude lucht zit. Een klein verschil in windrichting kan voor een enorme ommekeer zorgen binnen het weer. Dat zagen we in februari al gebeuren en deze periode opnieuw. Al is een lokale 25 graden in maart best uitzonderlijk.”