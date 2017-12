Mogelijk een dag geen vluchten KLM vanaf Schiphol

Politie zoekt met warm­te­beeld­ca­me­ra's naar autistische Abdullah (15)

7:38 De politie in Rotterdam heeft vannacht met warmtebeeldcamera's naar de vermiste 15-jarige Abdullah gezocht. De autistische en dove jongen werd echter niet gevonden. Abdullah Mazmahor uit Schiedam is sinds vrijdagavond elf uur vermist. Hij vertrok zonder jas in de vrieskou. Vrijwilligers zijn al dagen naar hem op zoek.