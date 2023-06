Moeten we Keti Koti als nationale feestdag vieren? ‘Nederlanders hebben al veel vrije dagen’

Getuigen in shock na arrestatie met dodelijke afloop: ‘Ze zaten met tien agenten bovenop hem’

Ongeloof en geschokte reacties na de uiteindelijk fatale arrestatie van een verwarde man (32), gisteravond in het doorgaans rustige Rotterdam-Kralingen. Bij de aanhouding zette de politie een stroomstootwapen in. Vlak daarna raakte de man buiten bewustzijn en overleed hij in het ziekenhuis. ,,Het geschreeuw ging over in gehuil, toen werd het stil.”