Moet pesten strafbaar worden gesteld? ‘14-jarige wil je liever niet in cel zetten’

Die ochtend, 11 december 2012, gaf Fleur Bloemen (15) uit Staphorst haar moeder een kus. Ze had een kopje thee gedronken en een broodje gegeten en gezegd: ,,Ik hou van je, tot vanmiddag.’’ Maar nog geen uur later kreeg haar moeder een telefoontje. Fleur was voor de trein gesprongen. De politie bracht Fleurs tas thuis, en daarin vond haar moeder een schrift, waarin Fleur had opgeschreven dat ze niet meer wilde leven. Ze werd gepest op school, waarbij haar fiets regelmatig werd gesloopt. In het schrift somde Fleur op wie er wel en niet op haar begrafenis mochten komen.