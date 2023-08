Moet je alweer staan in de trein? Thijs bepaalt hoe lang jouw trein moet zijn én hoe vaak hij rijdt

Op deze nieuwe manier worden automobi­lis­ten opgelicht: ‘Moest 800 euro betalen’

Ineens staat er een man achter zijn auto. ‘U heeft mij geraakt bij het inparkeren!’. De 78-jarige Bob is zó verbouwereerd, dat hij pardoes 800 euro aftikt. ,,Ik had al in de gaten dat er iets niet in de haak was, en toch ga je mee in hun toneelstukje.’’ Dit is hoe gewiekst nep-aanrijdingen in scène worden gezet.