Moet gezin straks hun droomhuis uit? Volgens gemeente wonen ze illegaal in omgebouwde stal

Woont Riza Sele uit het Gelderse Gendt met zijn gezin in een legale woning of in een boerenstal die alleen voor agrarische doeleinden is bestemd? Het is een vraag waar de rechter zich dinsdag over buigt. Vier vragen (en antwoorden) over deze kwestie.