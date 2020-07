‘Moeilijk om met witte mensen over racisme te praten zonder iemand te kwetsen’

Op een woensdagavond in juni was Sander Janssen, bekend strafrechtadvocaat uit Rotterdam, het beu. ,,Ik krijg de laatste tijd een steeds ongemakkelijker gevoel bij het debat over racisme”, schreef hij op Twitter, waarna hij in 22 achtereenvolgende berichten uiteenzette waarom dat zo is. Niet omdat Janssen twijfelt aan het bestaan van discriminatie en racisme in Nederland, wel omdat hij genoeg heeft van de toon van het debat. ,,Die toon leidt vooral tot meer polarisatie in plaats van bij te dragen aan een oplossing.” Zijn bericht kreeg 1.200 likes.