Moeder vol ongeloof om heksenjacht op onschuldige zoon Donny: 'Had verkeerd kunnen aflopen'

zaak ginoEen man uit Geleen is de afgelopen dagen overladen met ernstige bedreigingen en doodsverwensingen nadat hij op sociale media ten onrechte werd aangewezen als de verdachte van de moord op de 9-jarige Gino. De politie moest ingrijpen om erger te voorkomen, bevestigt de moeder van de ‘verkeerde’ Donny. ,,Dit had helemaal verkeerd kunnen aflopen.”

Het nieuws van de arrestatie van Donny M. ontketende zaterdag een ware heksenjacht op sociale media als Facebook, Twitter en Telegram. Gebruikers speculeerden volop over de achternaam van de verdachte en plaatsten zelfs diverse foto’s van de mogelijke verdachte. Ook werden familieleden lastiggevallen en soms zelfs bedreigd.

Omdat er een sneeuwbaleffect dreigde te ontstaan, voelde de politie zich genoodzaakt om publiekelijk in te grijpen. ‘Op social media gaan namen en foto’s rond van iemand die wordt gelinkt aan de vermissing van Gino. Dit gaat NIET om de verdachte in deze zaak. Wij verzoeken dringend om deze beelden te verwijderen en niet te delen’, schreef ze op Twitter. De politie meldde de correcte leeftijd (22) en woonplaats van de verdachte in het bericht om mensen ervan te verzekeren dat ze het bij het verkeerde eind hadden.

Voor een 24-jarige Limburger, die toevallig ook Donny heet, was het kwaad al geschied. Hij en zijn familie kregen in een tijdsbestek van een paar uur een stortvloed aan negatieve reacties te verduren. ,,De impact was groot. Stel je voor dat mensen het heft in eigen handen hadden genomen en mijn zoon in elkaar geslagen zou worden”, vertelt de moeder van het slachtoffer, nog amper bekomen van de schrik. ,,Ik kreeg zelfs berichten dat ze mijn zoon maar met zoutzuur moesten bestrooien en in stukken moesten hakken.”

Heksenjachten op sociale media

Voor de politie is een heksenjacht van deze omvang niet nieuw. In september 2018 werden mensen die grappen maakten over de slachtoffertjes van het stintdrama in Oss online massaal aan de schandpaal genageld. En vorig jaar werd een officier van justitie op grote schaal lastiggevallen en beschuldigd van belangenverstrengeling, omdat ze zogenaamd de moeder zou zijn van een van de verdachten van de op Mallorca doodgeschopte Carlo Heuvelman. Dat bleek later onzin te zijn.

,,Op sociale media denken mensen dat ze ‘veilig’ kunnen reageren en zomaar alles kunnen en mogen zeggen’’, reageerde een politiewoordvoerder eerder. ,,De toon waarmee dit gebeurt wordt ook steeds harder. Denk alsjeblieft even na wat je doet of schrijft als reactie. Dit kan een enorme impact op slachtoffers, familie of bekenden hebben.’’

Voor mensen die meedoen aan een online heksenjacht hebben experts geen goed woord over. ,,Deze mensen stoken elkaar op en geven elkaar het gevoel dat zo’n jacht gerechtvaardigd is, dat ze hiermee het juiste doen. Maar het tegendeel is waar: hierdoor krijgen mensen nog meer een hekel aan sociale media. Er zit geen rem op deze jacht, dat is gevaarlijk’’, zei mediahoogleraar Jan van Dijk van Universiteit Twente eerder.

Sisser afgelopen

Voor de onschuldige Donny liep de massahysterie met een sisser af. ,,Gelukkig is het goed afgelopen en hebben we enigszins weer ‘rust’ dankzij het ingrijpen van politie en door mijzelf! Ik had er niet aan moeten denken hoe het had kunnen aflopen! Ik ben blij dat dit alles spoedig opgelost is, nu ben ik vooral toe aan rust.”

Bekijk hier alle video‘s rondom de vermissing van Gino: