Moeder vermagerd jongetje eerder veroordeeld voor kindermishandeling

De moeder van het 7-jarige jongetje dat eind juli vorig jaar sterk vermagerd werd gevonden op een camping bij Winterswijk, is in Duitsland eerder veroordeeld voor kindermishandeling. Dat bleek dinsdag in de tweede pro-formazitting in de zaak tegen de moeder én vader, die beiden niet aanwezig waren.

De veroordeling staat in Duitse stukken, die de officier van justitie maandag heeft gestuurd aan de advocaten van de man (35) en vrouw (34). De verdachten komen oorspronkelijk uit Duitsland en worden momenteel onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

De psychiatrische rapporten over hen worden eind maart of begin april verwacht, zei de officier dinsdag in de rechtbank in Zutphen. Een datum voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak kon daardoor nog niet gegeven worden.

In kist opgesloten

De zaak draait om de vraag of de ouders hun kind verwaarloosd hebben en onder meer dagenlang zonder eten hebben opgesloten in een kist. Het jongetje werd eind juli betrapt op de camping in Winterswijk, toen hij bij andere campinggasten uit de koelkast aan het eten was. De vader heeft de mishandeling en verwaarlozing van zijn zoontje deels bekend, de moeder ontkent en zegt er nooit iets van geweten te hebben. In haar nadeel spreekt de eerdere veroordeling voor kindermishandeling in haar thuisland.



De rechtbank ging dit keer wel mee in het verzoek van haar advocaat, om de ouders van zijn cliënte te horen als getuige. Deze grootouders van het jongetje kwamen zeer regelmatig over de vloer op de Winterswijkse camping, waar het stel verbleef met hun drie jonge kinderen, en kunnen mogelijk iets zeggen over de omstandigheden waarin de kinderen werden opgevoed.

Duits pleeggezin

Het jongetje en zijn zusjes blijven voorlopig nog in een Duits pleeggezin, aangezien hun vader en moeder uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Of zij het gezag over hun zoon en twee dochters na de strafzaak terugkrijgen, is nog volstrekt onduidelijk.