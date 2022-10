Moeder verdacht van betrokkenheid bij dood van dochtertje (1) in IJssel

De vrouw die vorige week bij de IJssel in Kampen is aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar 1-jarige dochter. De verdachte komt uit Kampen en is de moeder van de vier kinderen die bij het incident aanwezig waren. Twee van hen belandden in het water.