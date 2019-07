Moeder van spoorloos verdwenen Mohamed (26) in alle staten: 'Geef een teken van leven’

Mocht de 26-jarige Mohamed Anaya uit Rotterdam zijn ondergedoken uit angst voor een aanslag, dan moet hij op z’n minst een teken van leven aan zijn moeder geven. Die oproep doet de politie vanavond in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht . ,,Zijn moeder is in alle staten en weet helemaal van niks”, meldt een woordvoerder.

In de Rotterdamse onderwereld wordt er serieus rekening mee gehouden dat de verdwenen Mohamed niet meer in leven is. Er zijn aanwijzingen dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. ,,Mogelijk had Mohamed problemen in het criminele milieu en staat zijn vermissing in verband met een partij verdwenen of onderschepte drugs“, vertelt de politie in navolging van een artikel op deze nieuwssite.

‘Geen geld opgenomen’

Ondanks dat de politie een groot onderzoek op touw heeft gezet naar de mysterieuze verdwijning, ontbreekt naar Mohamed zelf ieder spoor. ,,Hij heeft zijn telefoon niet meer gebruikt, heeft geen geld meer opgenomen en is op geen enkele manier bereikbaar. We hebben de vrees dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf”, stelt de politie, die op basis van bewakingsbeelden een tijdlijn heeft gemaakt van zijn verdwijning.

,,Had Mohamed vijanden of wilde iemand nog een rekening vereffenen? We hopen dat iemand deze informatie met ons wil delen.”

Drugscircuit

Mohamed is al langer actief in het drugscircuit. De Rotterdammer was werkzaam als ‘uithaler’ om voor criminele organisaties ingevoerde partijen cocaïne uit containers te halen. In 2013 liep hij tegen de lamp toen hij zich voordeed als ECT-medewerker en met een pasje het haventerrein was opgekomen om dik 350 kilo coke binnen te halen.

Mohamed was één van de tien verdachten die werden aangehouden. De rechtbank veroordeelde de Rotterdammer in maart 2016 tot een gevangenisstraf van zes jaar. Ook moest hij alsnog zes maanden jeugddetentie uitzitten, die hem eerder voorwaardelijk waren opgelegd voor een ander misdrijf.