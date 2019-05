Moeder van Sharleyne vrijuit in mishandelingszaak

Het slachtoffer is een kennis van de voormalige buurman van de moeder, Hélène J. (39). J. zou op 19 juni 2016 in beschonken toestand bij de woning van de buurman hebben geroepen dat hij niet met de pers had moeten praten over de dood van Sharleyne. De kennis probeerde naar eigen zeggen de boel te sussen. Vervolgens zou ze zijn geschopt, geslagen en gekrabd. J. stelde in de rechtbank dat ze alleen geleende kleding wilde terugbrengen naar de buurman. De kennis riep toen ‘vieze moordenaar’. De rechtbank vindt het bewijs niet overtuigend. Ook plaatst de rechter vraagtekens bij de verklaringen van de buurman en zijn kennis, onder andere over blauwe plekken.

Hoger beroep

Hélène is vorig jaar ook vrijgesproken in de zaak rond de dood van haar dochter is, maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep. In januari besloot het Gerechtshof in Leeuwarden dat een Britse letseldeskundige als vierde expert de toedracht van de dood van de 8-jarige Sharleyne mocht onderzoeken. Het OM denkt dat haar moeder Sharleyne heeft gewurgd en daarna over de balustrade van de tiende verdieping heeft gegooid.