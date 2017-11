Moeder van meisje dat maagdelijkheid wilde verkopen: Ga niet met die club in zee

Het was voor moeder Simone* deze week even schrikken toen ze ontdekte dat haar dochter op een Duitse escortsite haar maagdelijkheid bleek te verkopen. Onder de naam Lola nam de 18-jarige een filmpje op waarin ze haar keuze toelichtte. ,,Ze had dat bedoeld als grap", vertelt Simone. ,,Ze vond het leuk om samen met een vriendin zo'n filmpje op te nemen en te kijken hoeveel geld mensen vervolgens zouden bieden." De advertentie zorgde voor nogal wat media-aandacht, waardoor Simone ontdekte waar haar dochter mee bezig was. Dat leidde tot een stevige confrontatie tussen moeder en dochter. ,,Ik heb haar uitgelegd dat het helemaal niet grappig was. Stel je voor dat ze iets getekend had en er echt aan vast zou zitten. Een grap op internet kan zomaar een eigen leven gaan leiden en is niet altijd makkelijk weg te poetsen."

Schimmig

Simone wil waarschuwen voor de schimmige praktijken van het escortbureau Cinderella Escorts. ,,Ik heb dat natuurlijk even opgezocht en blijkbaar runt de eigenaar dat vanuit de slaapkamer bij zijn moeder thuis in Dortmund. Ze beweren dat ze meisjes vooraf door een psycholoog laten testen en dat ze vragen om een doktersverklaring. Mijn dochter is al tijden in therapie, dus die zou nooit door zo'n test gekomen zijn. En de doktersverklaring hebben ze gewoon van internet geplukt en wat bewerkt."



Cinderella Escorts laat weten de advertentie van 'Lola' inmiddels offline te hebben gehaald. Wanneer we hem vragen of hij niet op de hoogte was van de therapie van het meisje, laat eigenaar Jan Zakobielski weten: ,,Het kan natuurlijk dat haar moeder nu probeert artikelen offline te halen door horrorverhalen te vertellen. Krijg jij de indruk bij het meisje in de video dat ze psychische problemen heeft of dat een psycholoog dat zou hebben aangetoond? Ik denk het niet."