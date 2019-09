Moeder van Maryori over drama Dordrecht: ‘Zij en de kinderen zouden net bij mij komen wonen’

In de huiskamer van Margarita Gressmann staan drie mooie kisten. Foto’s, spulletjes en een bord vol lieve woorden staan erop. De kamer waar Maryori (27) en haar dochters Nicolle (12) en Naiomy (8) liggen opgebaard, zit vol familie. ,,Ze zijn bij ons, zoals het eigenlijk had moeten worden…’’, vertelt Gressmann, de moeder van Maryori.



Moeder en dochters stonden op het punt hun huis aan de Heimerstein, 900 meter verderop, te verlaten om bij haar te komen wonen. Maryori en vader Wendell zouden twee dagen na de tragedie van vorige week een afspraak hebben gehad met een advocaat om de zaken rond de scheiding goed te regelen. Daarna zouden zij vertrekken. Maryori was al aan het inpakken. Een tas met haar spullen stond de dagen na het drama nog klaar. Familieleden van Maryori en Wendell mochten even in het huis en hebben het gezien.



Vader Wendell was hoofdagent bij de politie. Tot 17.00 uur die dag had hij nog gewerkt. Nog geen anderhalf uur later zou hij hebben geschoten, met zijn dienstwapen. Hij en zijn kinderen overleden ter plaatse. Moeder Maryori vocht voor haar leven, maar stierf uiteindelijk die avond in het ziekenhuis in Rotterdam.