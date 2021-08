Moeder van ‘containerbaby’ Amsterdam na 7 jaar opgepakt voor poging kindermoord

Een 31-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt ervan verdacht in oktober 2014 haar pasgeboren baby in een ondergrondse container in het Amsterdamse Slotermeer te hebben achtergelaten. De vrouw is medio april in Duitsland aangehouden. Ze wordt verdacht van poging tot kindermoord.

Het meisje van vermoedelijk een paar weken oud werd zondagochtend 26 oktober 2014 rond 04.15 uur in een container aangetroffen, nadat een getuige huilgeluiden had gehoord. De Amsterdamse politie is de moeder nu op het spoor gekomen dankzij een vingerafdruk die op de tas zat waarin de pasgeboren baby werd aangetroffen.

De vrouw werd in Duitsland aangehouden, nadat er een match was gevonden met een vingerspoor in een Duitse databank. Op 10 mei werd ze overgeleverd aan Nederland en sinds 12 mei zit ze hier in voorlopige hechtenis. De moeder staat op dinsdag 17 augustus tijdens een pro-formazitting voor de rechter, op verdenking van poging tot kindermoord. De zaak zal dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.

Dna-onderzoek

Nader onderzoek wees uit dat de vrouw in de betreffende periode op een adres had verbleven in de buurt van de container. Na aanvullend dna-onderzoek kon met zekerheid worden vastgesteld dat de vrouw de moeder is van het meisje.

In verband met de privacy van de verdachte verstrekt het Openbaar Ministerie (OM) verder geen informatie over haar achtergrond. De aanhouding is mede in het belang van het inmiddels zes jaar oude meisje niet eerder naar buiten gebracht. Het meisje, dat inmiddels geadopteerd is, maakt het goed. Haar adoptieouders zijn op de hoogte gebracht van de aanhouding van de moeder.

‘Gehuil en gehijg’

De vrouw die het meisje aantrof, vertelde Het Parool in 2014 hoe zij de betreffende ochtend het gehuil uit de container had horen komen. ,,Ik trok de klep van de container omhoog om te luisteren”, zei ze. Het gehuil stopte, maar de vrouw hoorde nog wel een zacht gehijg. ,,We hebben nog even de hoop gehad dat het om een weggegooide babyfoon ging.” Maar toen de brandweer even later met een warmtecamera in de container keek, werd het meisje gevonden.

Peter van den Wijngaard, destijds onderzoeksleider van de Amsterdamse politie, benadrukte in 2015 dat de baby niet te vondeling was gelegd. ,,Ze is letterlijk in een container gedumpt; twee meter naar beneden gevallen. Als er geen afval in de container had gezeten, had het heel anders kunnen aflopen. Het was nooit de bedoeling dat ze gevonden zou worden. Dit is poging tot doodslag of moord.’’

Het ging hem er destijds niet om dat degene die het kind had gedumpt een zware straf zou krijgen. ,,Hier gaat een groot drama achter schuil. Iemand moet hulp krijgen.’’

Privacy

Politie en OM verzoeken in verband met de privacy van het meisje en haar adoptieouders de media zeer dringend geen foto’s of video’s te publiceren met bijzonderheden van de baby die eerder gedurende het onderzoek in het kader van opsporingscommunicatie naar buiten zijn gebracht.

