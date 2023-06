Moeder schrijft op Facebook dat ze maar één broek heeft; van de lieve reacties had ze niet durven dromen

‘Ik voel mij niet lekker in mijn vel. Helaas heb ik mijzelf op persoonlijke hygiëne verwaarloosd.’ Zo begint een oproep van een jonge Alphense moeder, die via Facebook om hulp vraagt. De reacties die ze krijgt, zijn onverwacht.

De Alphense, ze wil graag anoniem blijven, doet haar oproep in een groep die begin dit jaar is ontstaan. In ‘Ik help jou (Alphen aan den Rijn)’ kunnen Alphenaren om hulp vragen, of hulp aanbieden. De moeder schrijft dat ze nog maar één broek heeft en een paar truien en ondanks het mooie weer nog in haar winterjas loopt ‘om het te verbloemen’.

,,Ik heb wel een tijdje gewacht voor ik op enter durfde te drukken om mijn bericht te plaatsen”, vertelt ze een paar dagen later. ,,Gezien de reacties ben ik blij dat ik het gedaan heb.”

De ‘verdrietige mama’ vraagt om kleding. Op haar oproep komen 88 reacties. Eén ervan is van Jessica Zeevaart. ,,Ik vond het een schrijnend verhaal”, vertelt ze. Zeevaart wil de moeder helpen en doet een bijzonder genereus aanbod: de moeder mag voor honderd euro aan kleding uitzoeken bij Zalando, Zeevaart betaalt. ,,Als je iets nieuws aanhebt, voel je je toch stukken beter?”

Het is altijd zo makkelijk oordelen, terwijl we ook iets voor een ander kunnen doen Jessica Zeevaart

Omstandigheden

Zeevaart wil graag haar dorpsgenoten helpen. ,,Wij hebben het goed en ik vind het niet nodig om alles voor mezelf te houden. Ik vond haar verhaal aandoenlijk en als ik kan helpen, waarom zou ik dat dan niet doen. Ik heb het boek ‘Van miljonair tot krantenjongen’ gelezen, allemaal verhalen over mensen die door verschillende omstandigheden minder te besteden hebben. Waar ze vaak niets aan kunnen doen. Het is altijd zo makkelijk oordelen, terwijl we ook iets voor een ander kunnen doen.”

De reacties op het bericht zorgen voor tranen bij de jonge moeder. Want niet alleen Zeevaart biedt hulp, ook anderen doneren kleding. ,,Mijn kinderen staan altijd op de eerste plek, ik kom zelf altijd als laatste. Ik had dit nooit verwacht, ik vroeg me altijd af of ik de enige was die in zulke kleren rondloopt. Ik had dit niet durven dromen, dat er mensen met zo’n goed hart bestaan.”

De kleding die Zeevaart heeft besteld, wordt binnenkort bij de jonge moeder thuis bezorgd. Precies op tijd voor haar verjaardag. ,,Het voelt echt als een verjaardagscadeau.” Ook heeft zich iemand gemeld die de Alphense een kappersbeurt cadeau doet. ,,Echt bijzonder.”