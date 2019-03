Moeder ontkent betrokkenheid bij dood Xaja (1)

Nadat Sarinda van E. en de biologische vader uit elkaar waren gegaan, was Maick S. bij haar ingetrokken. Hij was door zijn eerdere vriendin op straat gezet en Sarinda van E. wilde hem daar niet laten staan, ook al was er in het begin geen sprake van liefde. De relatie bleef altijd moeilijk omdat Maick S. na werktijd meer bij vrienden was dan thuis. Van E. vroeg hem daar nooit over door. Moeder en de biologische vader die in Schiedam woont, hadden een omgangsregeling afgesproken. In augustus ontdekt die laatste een paar blauwe plekken en iets dat lijkt op een mensenbeet in het gezicht van Xaja.



In de nacht van 9 op 10 oktober wordt Sarinda van E. wakker van het geluid van overgeven. Ze ziet Maick S. met Xaja in zijn armen terwijl hij twee vingers in haar mond heeft gestoken. Hij zei dat hij bezig was slijm eruit te halen, dat vast zat. Later die nacht geeft het meisje nog herhaaldelijk over en spuugt ze ook bloed.



Van E. zei dat ze behalve twee kleine blauwe plekjes op het hoofd nooit blauwe plekken op het lichaam van Xaja heeft gezien, die ze in die nacht waarnam. Die plekje waren de aanleiding voor Maick en haar om een camera aan te schaffen, zodat ze haar in de gaten konden houden. Ze dachten dat Xaja misschien tegen het ledikantje was gebotst.