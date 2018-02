Moeder Nicky hoopt dat dader zich meldt

,,We willen weten wat er met Nicky gebeurd is'', zei ze. Ze heeft de dood van haar 11-jarige zoontje in 1998 nog steeds niet kunnen verwerken. ,,Je kunt niks verwerken, omdat je niks weet. Wat is er gebeurd? Nicky is ons kind, dat vergeet je nooit, dat is er elke dag nog bij.''