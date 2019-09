Moeder na zitting rond mishandeling ‘campingjongetje’ gearresteerd

De 36-jarige moeder die drie jaar cel kreeg voor het ernstig mishandelen van haar achtjarige zoontje op een camping in Winterswijk in 2017, is vandaag na een zitting bij het hof in Arnhem gearresteerd. Ze moet in Duitsland nog een straf van tweeënhalf jaar uitzitten voor het mishandelen van haar oudste zoon.

Helemaal overstuur viel ze haar even oude echtgenoot, die ook drie jaar cel kreeg voor de mishandelingen in Winterswijk, in de armen voor ze werd meegevoerd.

Het tweetal werd deze zomer door het hof voorlopig vrijgelaten in afwachting van de zitting. Ze wonen in Duitsland. Het hof verwonderde zich er op de zitting al over dat ze niet was opgepakt voor de oude zaak. ,,Er was sprake van dat zo gauw ze hier vrij kwam daar een straf uit moet zitten.” Maar volgens haar advocaat lag er geen arrestatiebevel.

Het hof schorste de voorlopige hechtenis opnieuw tot de dag van de inhoudelijke behandeling. Het is nog niet duidelijk wanneer die is. De vrouw verheugde zich, omdat het hof anders dan eerder geen contactverbod met haar twee jongere kinderen meer oplegde. Met het jongetje is geen contact, hij wil dat niet.

Arrestatie in de hal

Toen de Duitsers, die nog steeds getrouwd zijn maar niet meer samenwonen, de zaal verlieten volgde in de hal van het paleis van justitie de arrestatie.

Het hof doet over twee weken uitspraak over de verzoeken die de raadslieden hebben ingediend. Het gaat vooral om het horen van getuigen op de camping in Winterswijk. Het Openbaar Ministerie heeft in februari de tenlastelegging uitgebreid. De mishandelingen van het jongetje zouden al in januari 2017 zijn begonnen en niet pas in de zomer van dat jaar, zoals bij de rechtbank werd gesteld.

De rechtbank heeft daar in haar vonnis ook over gerept. Onder meer WhatsApp-berichten tussen de ouders zouden daar op wijzen. Omdat ze tot een lagere straf kwam dan de vijf jaar die was geëist, ging het Openbaar Ministerie in hoger beroep.

Eten stelen uit koelkast

De zaak kwam aan het rollen toen het jongetje op de camping eten stal uit de koelkast bij de buren. De buren hadden hem nooit gezien. Hij was erg mager en vervuild en had striemen op zijn polsen. Hij vertelde later dat zijn vader hem ’s avonds vastbond en opsloot in een kist. Hij lag daar in zijn eigen plas en poep en werd niet schoongemaakt. Hij kreeg weinig te eten en had uitslag over zijn hele lichaam.