Moeder mishandelt agent nadat dochter zonder rijbewijs op scooter reed

De moeder zou donderdagavond de agent in het gezicht hebben geslagen, toen hij zich bij een woning in de Hopmanstraat in Helmond meldde om informatie in te winnen over een verkeersongeluk, zo maakt de politie bekend.



De agent werd tijdens een worsteling bij zijn keel gegrepen en liep snijwonden op toen hij met zijn arm door een ruit viel. Op de vlucht werd de gewonde agent nog een paar keer door aanwezigen geslagen.



Het incident was een vervolg op een scooterongeluk eerder op de avond, waarbij de scooterrijdster na een botsing met een auto en een fietser was doorgereden. Via het kenteken kwam de agent bij de woning terecht. Navraag leerde dat de dertienjarige dochter des huizes zonder rijbewijs op de scooter had gereden.



Na de schermutseling werd de bewoonster onder verzet door assisterende agenten aangehouden. Een dag later werd ook het meisje aangehouden. Haar moeder zit nog vast voor onderzoek.