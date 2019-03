Moeder Lotte van der Zee: Ze is nu de mooiste ster aan de hemel

Moeder Eugeniek, vanuit München: „We hebben toen al te horen gekregen dat we rekening moesten houden met het ergste, maar je klampt je vast aan hoop. Afgelopen maandag zagen we dat die hoop vervloog. Lotte was op, dat kon je zien.’’



De afgelopen dagen begonnen Lottes organen het te begeven, terwijl er ook geen hersenactiviteit meer gemeten werd. „Het begon met haar nieren. Ze is toen aan de nierdialyse gelegd, wat haar in leven hield. Maar toen woensdag duidelijk werd dat het niet meer goed zou komen, is ze van de machine gehaald. Lotte heeft veel moeten doorstaan de afgelopen dagen. We wilden geen verder lijden meer.’’



Nadat de nierdialyse was afgekoppeld, is Lotte van der Zee binnen een half uur overleden, in het bijzijn van haar ouders Bert en Eugeniek en enkele andere familieleden.