Moeder Lili en Howick: Mijn kinderen blijven waar ze thuishoren

In haar kleine studio in de Armeense hoofdstad Jerevan kreeg de moeder vandaag aan het einde van de dag het verlossende telefoontje. Vlak nadat deze site een interview met de moeder had afgerond, kwam uit Nederland het nieuws binnen dat Lili en Howick mogen blijven.



,,Ik kan het niet geloven. Ik hoor het wel, maar ik kan het gewoon niet geloven”, reageert ze vol ongeloof en blijdschap. De telefoontjes en berichtjes uit Nederland stromen binnen. Iedereen zegt blij voor haar en de kinderen te zijn.



Op het moment dat ze het nieuws hoort, is nog altijd niet bekend waar Lili en Howick zijn. Broer en zus liepen in de nacht van vrijdag op zaterdag weg uit de woning van hun grootouders in het Gelderse Wijchen. Zij hadden toen net het nieuws gehoord dat de voorzieningenrechter in Amsterdam het verzoek had afgewezen om de uitzetting op zaterdag uit te stellen. De advocaat diende het verzoek bij de rechtbank in, omdat het slecht gaat met de moeder, die een jaar geleden in haar eentje het land is uitgezet.



Moeder Armina: ,,Ze zaten daar tot laat op de bank op de uitspraak te wachten en waren erg overstuur toen ze hoorden dat ze toch werden uitgezet. Ondanks alles hadden de kinderen nog altijd de hoop dat ze mochten blijven.”