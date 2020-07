Moeder haalt zoontje van school na autocrash: ‘Vader wist niet dat er een musical was’

verdachte langer vastDe 55-jarige vader van een leerling die woensdagavond met zijn auto een basisschool in het Noord-Hollandse Grootebroek binnenreed , wist niet dat er op dat moment een eindmusical aan de gang was. Dat zegt voorzitter Jan van Berkum op basis van informatie van de moeder van de leerling. Na overleg is vanmiddag besloten om de jongen van school te halen. ,,Het is niet de bedoeling dat hij straks het zwarte schaap van de klas wordt.”

De vader was woensdagavond basisschool ‘t Palet binnengereden. Hij belandde met zijn Renault Clio in de gang van de school. Op het moment van zijn actie waren er leerlingen en ouders in de school aanwezig voor een eindfeest. Zij waren op dat moment niet in de gang, maar twee of drie minuten ervoor wel. ,,Dit had slecht kunnen aflopen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Boos op juf

De man bleek onder invloed van alcohol, zo wees een test uit. Hij was boos op de juf omdat zijn zoontje niet meer in de klas van zijn beste vriendje mocht zitten. ,,Hij hield haar verantwoordelijk voor de klassenindeling”, vertelt voorzitter Van Berkum. ,,De moeder heeft ons laten weten dat ze niet achter de actie van de vader staat. Ze had dit totaal niet zien aankomen. Ze vertelde ons dat de vader hoogstwaarschijnlijk niet eens doorhad dat er een activiteit in de school was toen hij met zijn auto het gebouw inreed.”

Quote Moeder was bang dat het hele gebeuren haar zoon zou achtervol­gen en dat begrijp ik heel goed Jan van Berkum, schoolvoorzitter Volgens Van Berkum zijn de moeder en de zoon slachtoffer geworden van het spraakmakende incident, dat inmiddels landelijk nieuws is geworden. ,,We maakten ons zorgen hoe het nu verder moest met de leerling. Daar hebben we inderdaad mee in onze maag gezeten. Vandaag heeft de moeder ons laten weten dat het voor haar zoon het beste is dat hij zijn laatste jaar op een andere school afrondt. Moeder was bang dat het hele gebeuren haar zoon zou achtervolgen en dat begrijp ik heel goed.”

Met de jongen gaat het naar omstandigheden goed, weet Van Berkum. ,,Hij en de moeder zijn tevreden hoe de school met de kwestie is omgegaan. Ook de leerlingen leven erg met het gezin mee. Dat is mooi om te zien.” Het uit elkaar plaatsen van kinderen in het speciaal onderwijs is een gebruikelijke maatregel, benadrukt Van Berkum. ,,Het belang van de kinderen staat voor ons altijd op nummer één.”

Poging doodslag

De politie bevestigt dat een meningsverschil tussen de vader en de school ten grondslag lag aan de actie. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, van poging tot het aanbrengen van lichamelijk letsel en vernieling van een gebouw. Zijn voorlopige hechtenis is vandaag met veertien dagen verlengd, zo heeft de rechter-commissaris besloten.

Bekijk hieronder onze populairste video’s.

Volledig scherm De auto richtte veel schade aan. © ADR