'Moeder en partner zetten zelfmoord van 29-jarige dochter in scene'

Opgraving van haar lichaam, waarin een door stiefvader in China besteld euthanasiemiddel werd gevonden, versterkt die verdenking. Dat bleek vandaag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Rotterdam. H. (59) en Den H. (64) werden aangehouden nadat een coldcaseteam een onderzoek was begonnen naar de dood van hun andere dochter Thirza.



Deze eveneens 29-jarige Thirza pleegde in 2016 ogenschijnlijk zelfmoord. Dat gebeurde nadat zij als patiënt in het evangelische zorgcentrum Jedidja in Meerkerk (Zuid-Holland) jarenlang was misbruikt door de eigenaar. Haar dood is nog niet opgehelderd. Door dit onderzoek werden ook vraagtekens gezet bij de zelfmoord van haar zus een aantal jaar daarvoor, waarover de zaak in de Rotterdamse rechtbank nu gaat.