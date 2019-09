Moeder dode baby Sloterplas moet naar rechter

update/ video ‘Máxima straalt in japon met speels mi­ni-decolleté van Nederland­se ontwerper Jan Taminiau’

17:34 De pastelkleurige japon van de Italiaanse ontwerpster Luisa Beccaria die koningin Máxima (48) vorig jaar droeg tijdens Prinsjesdag, staat nog vers in het geheugen gegrift van de bij vlagen kritische modejournalist Josine Droogendijk, gespecialiseerd in de kledingkeuze van de Oranjes. ,,Die te ruim zittende, via internet bestelde, creatie was het tegenovergestelde van flatteus.” Vol lof is de fashionkenner over de combinatie die de echtgenote van Willem-Alexander vandaag aan heeft.