Moeder Christel en zoon Quinten zijn dakloos na de tornado: ‘Ik heb niks meer’

Een hotelkamer in hotel- en congrescentrum De Zeeuwse Stromen in Renesse. Twee tassen met persoonlijke spullen: de as en de ringen van moeder, door de brandweer tussen het puin uit gehaald, drie broeken en een paar shirts, die Christel Brunger later onder begeleiding nog uit de kamer mocht halen. Ze mag haar huis - waar de tornado het dak vanaf rukte - niet meer in. Voor haar eigen veiligheid. ,,Ik heb niks meer”, vat de Zierikzeese samen.

Haar zoon Quinten is die nacht bij vrienden blijven slapen. En Christel, die heeft gewoon niet geslapen. De ‘zelfmedicatie’ (een paar flinke borrels) was niet genoeg om de spoken in haar hoofd te verjagen. ,,Om vier uur lag ik nóg wakker. Ik zit te trillen van de spanning in mijn lijf en ik móet ontspannen, want ik heb fibromyalgie (een aandoening waarbij je last hebt van langdurige (chronische) pijn in je spieren en bindweefsel, red.).” Hopelijk belt de huisarts zo terug met de mededeling dat ze iets krijgt om te kunnen slapen, zegt ze met bevende stem. ,,Je mag het gerust opschrijven: de tranen lopen nu over mijn wangen.”